Apple 'yapay zeka çipleri'ni duyurdu; hisseleri yükseldi

Haberde, dahili kod adı Project ACDC (Apple Chips in Data Center) olan projenin, sunucu altyapısı için Apple'ın çip tasarım uzmanlığından yararlanmayı amaçladığı belirtildi.

Apple hisseleri senas öncesi işlemlerde yüzde 0,96 yükselerek 183,46 dolara çıktı.

Otonom sürüç teknolojisi geliştiren bir şirkete yatırım yapacağı duyurulan Nvidia ise seans öncesi işlemlerde yüzde 1,3 değer kaybetti. Nvidia hisseleri şu sıralarda 909,64 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Şu sıralarda S&P 500 vadeli endreksi düne göre yüzde 0,05 artıda. Nasdaq 100 vadeli endeksi ise yüzçde 0,14 düştü.