Avrupa'da doğal gaz fiyatı 2 yılın dibine yakın

Goldman Sachs'ın gaz fiyatının 25 Euro seviyelerine gerilemesi olasılığı gördüğünü ifade etmesi de düşüşte etkili oldu. Banka gaz fiyatının 25 euro civarına inmesi halinde doğal gaz talebinin 9-12 milyon metreküp/gün artabileceğini de belirtti.

Hollanda TTF'de Haziran teslimi doğal gaz fiyatı bu sabah 29,1 Euro/MWh seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 3,93 kayıpla 29,3 euro/MWh seviyesinde.

Temmuz teslimi gaz fiyatı da yüzde 2,78 düşüşle 29,75 Euro/MWh seviyesine indi.