Avrupa'da doğal gaz fiyatı 2 yılın dibine yakın
Avrupa'da doğal gaz fiyatı sanayinin talebinin zayıflamasının ve arz bolluğunun etkisiyle 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Goldman Sachs'ın gaz fiyatının 25 Euro seviyelerine gerilemesi olasılığı gördüğünü ifade etmesi de düşüşte etkili oldu. Banka gaz fiyatının 25 euro civarına inmesi halinde doğal gaz talebinin 9-12 milyon metreküp/gün artabileceğini de belirtti.
Hollanda TTF'de Haziran teslimi doğal gaz fiyatı bu sabah 29,1 Euro/MWh seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 3,93 kayıpla 29,3 euro/MWh seviyesinde.
Temmuz teslimi gaz fiyatı da yüzde 2,78 düşüşle 29,75 Euro/MWh seviyesine indi.