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AB'den, Rusya'nın SWIFT erişimine 'savaşı bitirme' şartı

Avrupa Birliği Dışişleri Sözcüsü Stano, AB'nin Ukrayna savaşının bitmesi halinde Rusya'nın kamu tarım bankasının SWIFT ödeme sistemine erişiminin açabileceği açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Rusya'nın Izvestia gazetesinde yer alan habere göre; Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Sözcüsü Peter Stano, AB'nin Ukrayna savaşının bitmesi halinde Rusya'nın kamu tarım bankasının SWIFT ödeme sistemine erişimini açabileceğini söyledi.

Geçen hafta, Ukrayna'nın tarım ürünlerinin güvenli itracatına olanak sağlayan Karadeniz tahıl anlaşması iki ay daha uzatılmıştı. Ancak Moskova, anlaşmanın Rosselkhozbank'ın SWIFT sistemine yeniden dahil edilmesi gibi Rusya'yı etkileyen ksıımların da uygulanması konusunda daha fazla ilerleme görmek istediğini belirtiyor.

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