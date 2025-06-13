Piyasalarda çatışmaların etkileri hesaba katılmıyor!

İsrail’in İran’a saldırmasıyla son olarak yaşanan jeopolitik gerginliklere bir yenisi daha eklendi. Rusya-Ukrayna’da yaşanan savaş hali ve Trump’ın gümrük vergileriyle görülen ticaret savaşları da piyasalarda baskı unsuru olmaya devam ediyor.

Mizuho Securities'den Vishnu Varathan, jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan geçici dalgalanma ve aksaklıkların şu anda piyasalarda “yeterince hesaba katılmadığını” savundu.

Varathan, ABD'nin ilgili tarafları müzakereler için masaya geri getirebileceğini umduğunu, ancak topyekûn bir çatışmanın kuyruk riskinin arttığını söyledi.

Varathan, “Piyasalar, haklı olarak çatışmanın hızla tırmanmasından ve dizginlenemez bir savaşa dönüşmesinden korkarak tetikte bekliyor” dedi.

Varathan'a göre en iyi senaryoda, görüşmeler çatışmanın tırmanmasını önlerse, petrol fiyatları şu anda 75 dolar civarında olan 58-65 dolar aralığına gerileyebilir.