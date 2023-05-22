Çin, yörüngeye "bilinmeyen bir nesne" bıraktı

Çin'in hakkında çok az şey bilinen gizemli uzay uçağı, 9 aylık yörünge macerasından sonra Dünya'ya inerken, geride "bilinmeyen bir nesne" bıraktı.

Önceki günlerde ikinci kez yere inen ve adı açıklanmayan uzay uçağının misyonu da belirsizliğini koruyor. Çinli yetkililer sadece "bu denemenin ülkenin yeniden kullanılabilir uzay aracı teknolojisinde önemli bir atılım" olduğunu söylüyor.

Nispeten küçük boyutlara sahip uçak, ilk uçuş denemesini Eylül 2020'de yapmış ve yörüngede iki gün geçirmişti. Son göreviyse Ağustos 2022'de ülkenin kuzeyindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş 2F roketiyle havalandığında başlamıştı.

O zamandan beri yörüngede olan ve ne yaptığı tam olarak bilinmeyen uzay aracı, bir kez daha başarıyla yere indi.

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) yeni raporuna göreyse uzay aracı, ekim ayında yörüngeye bir nesne bıraktı.

Nesnenin ocak ayında ortadan kaybolduğu ama martta uydu izleme radarında aniden yeniden belirdiği ifade edildi.

Uzmanlara göre bu durum, uçağın bir çeşit robotik kolla yörüngeye uydu çıkarma yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor.

Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell, "Çinliler kendi uzay istasyonlarını kurarken de robotik kollarla çok çalışıyor" diye konuştu.

Durum buysa gizemli uçağın birincil amacı hasarlı uyduları onarmak veya yörüngedeki uzay çöplerini kaldırmak olabilir.

ABD'li bilim insanları uzun süredir bu uçağın ne tür bir uzay aracı olduğunu çözmeye çalışıyor.

CSIS araştırmacılarına göre bu aracın ABD'nin uzay uçağı Boeing X-37B'ye benzemesi muhtemel. İki aracın da askeri yeteneklere sahip olduğu düşünülüyor.

Tıpkı X-37B gibi Çin uçağı da mürettebat taşımak için çok küçük.

Ancak McDowell, Çin'in gelecekte mürettebatlı görevler için daha büyük bir uzay uçağı tanıtabileceğini söylüyor.