5 yılda 92 milyon iş yok olacak!

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2025-2030 yılları arasında küresel iş gücü piyasasında tarihi bir dönüşüm yaşanacağını öngördü.

Rapora göre, 2030’a kadar 92 milyon meslek yok olacak. Bu mesleklerin yerini ise 170 milyon yeni meslek alacak. Otomasyon, yapay zekâ ve yeşil dönüşüm meslekleri köklü değiştiriyor.

WEF’in hazırladığı “2025 Mesleklerin Geleceği” başlıklı raporunda, kasiyer, gişe görevlisi, veri giriş elemanı, müşteri temsilcisi, kömür madencisi, montaj işçisi, çiftçi ve zanaatkarlık gibi pek çok meslek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu meslekler, otomasyon ve yapay zekaya yenilecek ya da geri plana itilecek.

Yapay zekâ ile beceriler gözden düşüyor

Yapay zekanın etkileyeceği en önde gelen meslekler ise muhasebecilerden grafik tasarımcılara kadar pek çok ofis çalışanının işi olacak. Yalnızca rutin işler değil, yaratıcı alanlar da yapay zekâ tehlikesini hissediyor.

WEF İş Ücretleri ve Beceri Alanları Oluşturma Başkanı Till Leopold, “Modası geçen meslekler yerine beceri ihtiyaçlarından söz etmek daha sağlıklı olur” ifadelerini kullanarak dönüşüme dikkat çekti.

Zanaatkarlık ve el sanatları rekabet ediyor

Ayakkabıcılıktan sarraflığa, terzilikten bakırcılığa kadar ustalık gerektiren geleneksel iş kollarında, seri üretim, e-ticaret ve 3D yazıcılar gibi teknolojiler tehdit unsuru olurken, bu dönüşüm ekonomiden çok kültürel bir değişime işaret ediyor.

Akıllı tarım ve robotik, kırsal istihdamı dönüştürüyor

Çobanlık, çiftçilik; yerini akıllı sulama sistemleri, dronelarla takip ve sensörlü tarım teknolojilerine bırakırken, insan gücüne olan ihtiyaç azalıyor. Ancak bu alanlarda yetenek profili de dönüşüm geçiriyor.

Temiz enerjiler öne çıkıyor

Kömür ve petrol sektörlerinde çalışan milyonlarca kişi için yeşil dönüşüm bir tehdit oluştururken, çalışanlar yenilenebilir enerji istihdam programlarına yönlendiriliyor. Yenilenebilir enerji teknisyenliği, elektrikli araç uzmanlığı ve çevre mühendisliği gibi alanlar da hızla büyüyor.

Yaşlanan nüfus ve yeni hizmet alanları

Demografik değişimlerde özellikle yaşlanan nüfus, iş gücü yapısını değiştiriyor. Hemşirelik, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler ve öğretmenlik gibi mesleklere talep artarken, gelişmekte olan ülkelerde genç ve eğitimli nüfusun çoğunlukta olması bu alanları destekliyor.

Teknoloji ve insan birlikte yükseliyor

Leopold, iki temel beceri grubunun öne çıkacağını belirtiyor. Bu becerileri “teknoloji okuryazarlığı” ve “insani beceriler” olarak nitelendirirken, teknik bilgi kadar, empati, yaratıcılık, problem çözme ve dayanıklılık gibi kişisel yetkinliklerin kritik öneme sahip olacağı öngörülüyor.

Yapay zekâ üretkenliğinin “deneyim aktarımında” boşluklar yaratacağı tahmin edilirken, genç çalışanlara giriş pozisyonlarının yapay zekâ tarafından ele geçirildiği uyarısı yapılıyor. Bu durum da mesleki kültürde dönüşümü zorunlu kılıyor.