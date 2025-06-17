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Musk, yapay zekâ şirketi için finansman arıyor!

Musk'ın xAI (Grok) şirketi, 4,3 milyar dolarlık öz sermaye finansmanı için görüşmelerde bulunuyor.

Haber Merkezi
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Musk, yapay zekâ şirketi için finansman arıyor!
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Bloomberg News'un haberine göre, Elon Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI'nin 5 milyar dolarlık borç finansmanı planlarının yanı sıra, hisse senedi yatırımı yoluyla 4,3 milyar dolarlık fon toplamak için görüşmelerde olduğunu bildirdi.

Rapora göre, xAI, 2023'teki kuruluşundan bu yıla kadar hisse senedi fonlaması yoluyla 14 milyar dolar topladı.

Grok sohbet robotu üreticisi, daha önce topladığı fonların çoğunu zaten harcadığı için yeni fonlara ihtiyaç duyuyor.

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