WhatsApp'ın durum ekranına reklam özelliği geliyor

Teknoloji şirketi Meta, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'tan para kazanmak için uygulamaya ücretli reklamcılık getiriyor.

Aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan ve 200 milyon işletmeyi kapsayan WhatsApp, bu yeni özelliği önümüzdeki birkaç ay içinde dünya çapında kullanıma sunacağını duyurdu.

Reklamlar, uygulama ekranının sol tarafındaki Güncellemeler sekmesinden görülebilen mesajlaşma servisinin Durum bölümünde görünecek. Böylece ana sohbet konuşma alanından ayrı tutulacak.

İşletmelerden uzun zamandır alınan talep

Financial Times'ta yer alan habere göre, WhatsApp'ın iş mesajlaşmasından sorumlu başkan yardımcısı Nikila Srinivasan, "Bu, işletmelerden uzun zamandır aldığımız bir talepti ve onlar insanların kişisel alanlarının korunmasını önemsiyorlar" dedi.

Meta'nın ilk olarak 2023 yılında bir reklam modeli üzerinde çalışmıştı. Söz konusu çalışmayla ilgili rapor Financial Times'ta yayımlanmıştı. Ancak WhatsApp'ın başkanı Will Cathcart, raporun "yanlış olduğunu" belirterek, "Bunu yapmayacağız" demişti.

Reklam yok! Oyun yok! Hile yok!"

WhatsApp , 2014 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınmadan önce, kurucu ortağı Brian Acton, "Reklam yok! Oyun yok! Hile yok!" sloganını bir şirket sloganı haline getirmişti.

Meta şirketi, uzun süredir devam eden bu tutumdan ayrılma kararının, artık kişisel sohbetlere müdahale etmeyecek bir reklam "alanı" olması nedeniyle alındığını söyledi.