  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Oyuncu Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
Takip Et

Oyuncu Elçin Sangu hakkında suç duyurusu

Oyuncu Elçin Sangu hakkında, Beykoz’daki villasının tadilatını yapan mimar Abdullah Celal Erol tarafından “dolandırıcılık”, “evrakta sahtecilik” ve “adli makamları yanıltma” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Oyuncu Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
Takip Et

Oyuncu Elçin Sangu ile Beykoz’daki villasının tadilat işlerini üstlenen mimar Abdullah Celal Erol arasında uzun süredir devam eden ödeme krizi, yargıya taşındı.

Erol, Sangu hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “resmî belgede sahtecilik” ve “yargı makamlarını yanıltma” suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Erol, ayrıca Sangu’nun hayat arkadaşı Yunus Özdiken’i de “tehdit ve hakaret” iddiasıyla savcılığa şikâyet etti.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık 2022 yılında başladı. Elçin Sangu’nun Beykoz’daki villasında tadilat işlerini yürüten mimarlık firması, yaklaşık 400 bin TL tutarındaki işin yalnızca 230 bin TL’sinin ödendiğini ileri sürdü. Yazılı sözleşme yapılmadan yürütülen tadilat sürecinde, ödeme planlarında yaşanan gecikmeler nedeniyle Abdullah Celal Erol önce icra takibi başlatmış, ardından İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açmıştı.

Uzlaşma girişimi sonuç vermedi

Karar'ın aktardığına göre, Sangu’nun avukatları sürecin başında uzlaşma teklifinde bulunarak ödeme önerisinde bulunsa da, taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Kamuoyuna yansıyan açıklamalarda, Sangu’nun partneri Yunus Özdiken de firmayı evlerine zarar vermekle ve tehditte bulunmakla suçlamıştı.

“Adalet önünde hesaplaşacağız”

Son gelişmelerin ardından sosyal medyada açıklamalarda bulunan Abdullah Celal Erol, Sangu’nun kendisini sosyal medya üzerinden engellediğini belirtti.

19 Mayıs’ta yaptığı bir paylaşımda ünlü oyuncuya sert sözlerle yüklenen Erol, “Kameralar önünde iyi niyet elçisi gibi görünüyorsunuz ama işçilerin içtiği çayı dahi mesele eden birisiniz” ifadelerini kullandı. Erol, Sangu’nun reklam yüzü olduğu markayı da eleştirerek, “Dolandırıcılığı adeta meslek edinmiş biriyle iş birliği yapılması bizi hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Elçin Sangu cephesinden henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Sürecin hukuki boyutuyla ilerlemesi ve soruşturmanın seyri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Gözler temmuz ayına çevrildi: Memur ve emeklinin maaşları ne kadar olacak?Gözler temmuz ayına çevrildi: Memur ve emeklinin maaşları ne kadar olacak?Ekonomi
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 17 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 17 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kuzeyde ve doğuda sağanak yağış etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...Kuzeyde ve doğuda sağanak yağış etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...Gündem
Türkiye ekonomisi, İsrail-İran çatışmasından nasıl etkilenecek?Türkiye ekonomisi, İsrail-İran çatışmasından nasıl etkilenecek?Ekonomi

 

Gündem
Bakırhan: Yakın zamanda Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için bir başvuruda bulunacağız
Bakırhan: Yakın zamanda Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için bir başvuruda bulunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Al Nahyan ile görüştü
Karar bekleniyor: Savcı, Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamını istedi
Karar bekleniyor: Savcı, Özdağ'ın tutukluluğunun devamını istedi
DEM Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceği tarih belli oldu
DEM Parti'nin İmamoğlu'nu ziyaret edeceği tarih belli oldu
TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı’nda 17-21 Eylül’de yapılacak
TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı’nda 17-21 Eylül’de yapılacak
ABD, İsrail İran'a saldırmadan saatler önce Türkiye'ye bildirim gönderdi!
ABD, İsrail İran'a saldırmadan saatler önce Türkiye'ye bildirim gönderdi!