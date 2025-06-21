Zack Kass: Yapay zekâda insan zihnine eşdeğer bir noktaya her geçen gün daha fazla yaklaşıyoruz

Millî Eğitim Bakanlığı himayelerinde bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı (TETZ 2025), yapay zekâ ve eğitim teknolojileri alanında Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen paydaşlarını İstanbul’da buluşturuyor.

Ana teması “Yapay Zekâ ve Eğitim” olarak belirlenen bu yılki zirvede, dünya çapında yapay zekâ alanındaki çalışmalarıyla tanınan Fütürist ve OpenAI’nin eski GTM Başkanı Zack Kass, “Yapay Zekâ Tabanlı Eğitimle Yeni Nesli Güçlendirmek” başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

“Yapay zekâyı dünyayı dönüştürmek için eğitimde kullanmalıyız”

“Yapay Zekâ Tabanlı Eğitimle Yeni Nesli Güçlendirmek” başlıklı konuşmasında Kass, yapay zekânın eğitimdeki dönüştürücü gücüne dikkat çekti.

Yapay zekâda gelinen noktaya ilişkin bilgiler paylaşan Kass, “Yapay zekâ konusunda nerede olduğumuz sorusuna günümüzde yanıt vermesi zor bir soru. Ama artık insan zihninin üstünlüğünü barındıran makineler inşa ediyoruz. Şu anda yapay zekânın yaptığı şey bu ve aslında insan zihnine eşdeğer bir noktaya her geçen gün daha fazla yaklaşıyoruz.” dedi.

Yapay zekânın halihazırda verimliliği yüzde 3–4 oranında artırdığını ve özellikle gençlerde bu oranın daha da yüksek olduğunu aktaran Kass, sıradaki büyük dönüşümün otonom ajanlar olacağını ifade etti.

Zack Kass, “Otonom yapay zekâ aslında çalışan bir Siri diye ifade edebileceğimiz bir şey. Burada eğlenceli olan şey ise şu Siri mesela ne vaat etti? Cihaza yapmasını istediğimiz şeyi söyleyecektik ve o da yapacaktı ama tam olarak işe yaramadı ama artık tam olarak bu iş yapacak bir noktaya gelmiş bulunuyor.” diye konuştu.

“Bazı yeni nesil cihazlar ekransız olacak”

Zack Kas, doğal dil işletim sistemlerinin iki temel devrimi beraberinde getireceğini ve yakın gelecekte kişisel cihazların formunun tamamen değişeceğini belirtti.

OpenAI’nin kısa süre önce satın aldığı “io devices” şirketiyle ilgili sızan bilgileri paylaşan Kass, “Öncelikle cihazlarımızı yani cep telefonlarımızı bilgisayarlarımızı cebimizde taşırken artık bunları giymeye başlayacağız. ‘io diveces’ şirketi yakın zamanda OpenAI tarafından satın alındı. Henüz halka açık bir şekilde ifade edilmeyen ama sızıntı yapılan bilgi şu; yeni yapılacak cihazda ekran olmayacak. Yani yeni nesil bilgisayarların ekranı olmayacak. Neden olsun ki zaten? Yani daha önce de söylemiştim zaten ekran beyinlerimize zarar veriyor. O yüzden daha az sayıda ekranın olduğu bir dünya inşa etmemiz gerekiyor.” dedi.

“Teknoloji devleri ‘zeki liseli’ gençleri işe alıyor”

Yapay zekânın sağladığı fırsatların yanı sıra bazı tehlikelere de dikkat çeken Kass, sınırsız zekânın, bireyleri eleştirel düşünmeden uzaklaştırabildiğini vurguladı. Z kuşağının önceki nesillere kıyasla ortalama zekâ düzeyinde düşüş yaşadığını, ancak zekâ dağılımındaki standart sapmanın arttığını belirten Kass, OpenAI ve Palantir gibi teknoloji devlerinin yakın zamanda yayımladığı bir işe alım ilanında üniversite şartı aramadığını anımsattı.

Zack Kass, “Bu şirketler, şu anda zeki liseliler işe almak istiyorlar. Çünkü lise düzeyine kadar öğrendiği şeylerin bu kişilerin yeterli olduğunu söylüyorlar. Hatta OpenAI’de çalışabilecek en genç kişinin 11 yaşında olabileceği konuşuluyor. Yani 11 yaşında bir kişinin en nihayetinde makine öğrenme araştırmalarına katkı sunabileceğini düşünmesi anlamına geliyor bu. Gerçekten çok heyecan verici bir şey bu.” şeklinde konuştu.

“İnsanlar, düşündüklerinden daha uzun yaşayacak”

Zack Kass konuşmasında, yapay zekânın insanlara yalnızca üretkenlik değil, aynı zamanda daha fazla yaşam süresi ve günlük zaman kazancı sunduğunu da dile getirdi. Gelecekte iki eksende daha fazla zamanımızın olacağını belirten Kass, insanların düşündüğünden daha uzun yaşayacağını ve günlük hayat içinde kendilerine daha çok zaman kalacağını söyledi.

Kass, insanların cihazlarıyla geçirdiği uzun sürelerin sağlığa zararlı olacak seviyelere geldiğine dikkati çekerek, özellikle gençlerin cihazlarıyla daha anlamlı, sınırları belirli ve bilinçli bir ilişki kurmaları gerektiğini ve bu konuda gençlere rehberlik edilmesi gerektiğini vurguladı.

İnsanların ekran sürelerini gizleme eğiliminde olduklarını ve bu konuda rahatsızlık duyduklarını da dile getiren Kass, ekran süresiyle kurulan ilişkinin çoğu zaman verimlilik değil bağımlılık yarattığını söyledi.

Gençlerin kendisine sıklıkla “Üniversitede hangi bölüme girmeliyim?” sorusunu yönelttiğini belirten Kass, şunları kaydetti:

“Bu soru aslında ‘Nasıl daha çok para kazanabilirim?’ anlamına geliyor ve bu da anlaşılır. Ancak üniversitede okuduğunuz bölümle alacağınız maaş arasındaki ilişki artık oldukça zayıf. Daha çok para kazanmak için doğru bölümü tahmin etmek çok zor. Bu nedenle her zaman şunu söylüyorum: ‘Seni en çok etkileyen, tutkuyla bağlandığın bölümü seç. Çünkü sadece o zaman derinleşebilir ve özgün bir katkı sunabilirsin’.”

Küresel yapay zekâ liderleri İstanbul’da

20 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla resmi açılış gerçekleştirilen zirvede, bugün ve yarın, dünyanın önde gelen yapay zekâ uzmanları, teknoloji liderleri ve eğitim girişimcileri katılımcılarla buluşacak.

Zirvede; Shazam Kurucusu Chris Barton, Skype Kurucusu Jonas Kjellberg ve Apple Siri’nin Kurucusu Luc Julia gibi isimler, yapay zekânın eğitime etkilerini değerlendirecek. Ayrıca yerli ve yabancı akademisyenler ve eğitim girişimcileri panellerde bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Etkinlik, 20 farklı ülkeden eğitim bakanlıkları temsilcilerinin katılımıyla, eğitimin geleceğine dair küresel ölçekte stratejik bir diyalog ortamı da sunacak.

100’den fazla teknoloji şirketi, 80 panel

Zirveyle eş zamanlı düzenlenen fuarda, 100’ün üzerinde yerli ve yabancı teknoloji firması stant açarken, yaklaşık 80 panel ve oturum gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında, kuluçka merkezlerinde geliştirilen yenilikçi eğitim çözümleri yatırımcılarla buluşturulacak; girişimcilik oturumları ve deneyim alanları ile katılımcılara etkileşimli bir deneyim sunulacak. Fuar alanının temel amaçlarından biri de yerli ve millî eğitim teknolojisi şirketlerini uluslararası platformlarla buluşturmak, girişimlerin küresel pazara açılımını desteklemek olarak belirlendi.

Bu yıl ilk kez sanat ile yapay zekâyı buluşturan özel bir bölüm de ziyaretçilerle buluşacak. Dünyada ilk kez yapay zekâ ile üretilmiş bir müzik aleti, zirvede sergilenerek teknoloji ile sanatın kesişim noktasına dikkat çekilecek.

"Öğretmenler Sahnesi” eğitimde dönüşüm hikayelerini ele alacak

Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2025’in öne çıkan bölümlerinden biri olan "Öğretmenler Sahnesi" ise öğretmenlerin sınıf içindeki yenilikçi uygulamalarını sahneye taşıyarak, eğitimde dönüşümün ilham verici örneklerine ev sahipliği yapacak.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde; Özel Okullar Birliği, TÜBİTAK, teknoparklar ve üniversitelerin katkılarıyla gerçekleşen TETZ 2025, yapay zekâyı merkezine alan uluslararası bir eğitim teknolojileri etkinliği olarak Türkiye’nin bu alandaki kararlılığını ve küresel vizyonunu güçlü bir şekilde yansıtmayı hedefliyor.