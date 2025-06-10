Yapay zeka endeksinde 'İlk 30' sinyali

CANAN SAKARYA/ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ulusal yapay zeka stratejisi kapsamında hayata geçirilen projeler ile Türkiye’nin uluslararası yapay zeka endekslerindeki sıralamasının düzenli bir şekilde ilerlediğini belirtti. Bakan Kacır, The Global AI Index raporuna göre 2024 yılı itibarıyla 83 ülke arasında 34. sıraya yükselen Türkiye’nin 2025 sonunda sıralamada ilk 30 ülke arasında yer almasının beklendiğini kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Kacır, 2021- 2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesinin yürürlük süresinin bu yıl sonunda sona ereceğini belirterek, “Bu strateji dokümanında öngörülen politika ve eylemlerin uygulama süreci devam ederken, bir yandan da yeni döneme ilişkin ihtiyaç, öncelik ve küresel eğilimler doğrultusunda 2026 ve sonrası için yeni bir Yapay Zeka Strateji Belgesi’nin hazırlanmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır” dedi.

6,2 milyar TL büyüklüğünde yatırımı hayata geçirilecek

Kacır, Türkiye’nin yapay zeka alanında söz sahibi ülkelerden olması için gerekli çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, Türkiye’nin bu alanda bilimsel yayın sayısında dünyada 16. sırada yer aldığını belirterek hedefin ilk 10 ülke arasına girmek olduğunu kaydetti.Yapay zeka alanında verilen desteklere dönük bilgi veren Kacır, Hamle Programı kapsamında Mobilite ve Dijital Dönüşüm çağrısıyla yenilikçi teknoloji alanlarındaki YZ projelerine destek sağlandığını, 2025 yılı rakamları ile toplamda 6.2 milyar lira büyüklüğünde yatırımın hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Bakan Kacır’ın verdiği bilgiye göre, TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 23 yılda yapay zeka alanında 4 bin 830 proje ve 6 bin 725 kişiye 25.13 milyar lira tutarında, sanayiye yönelik destek programları çerçevesinde ise 3 bin 277 projeye 10.96 milyar lira büyüklüğünde destek sağladı. KOSGEB tarafından 2020-2025 yılları arasında YZ alanının dahil olduğu NACE Kodu 62.10 “Bilgisayar programlama faaliyetleri” sektöründe faaliyet gösteren 5 bin işletmeye 2.2 milyar lira tutarında destek sağlandı. Kacır, “Teknoparklarda halen 2 bin 900’den fazla firmamız YZ alanındaki yenilikçi projelere imza atarken 218 Ar-Ge merkezinde de yapay zeka projeleri gerçekleştirilmektedir” dedi.