X'te (Twitter) erişim sorunu yaşanıyor! X çöktü mü?
İran-İsrail saldırılarının ardından küresel çapta yoğunluk yaşanıyor. Platform kullanıcıları X'e erişemediklerini bildiriyor.
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İran-İsrail saldırılarının ardından dünya çapında sosya medya platformu X'te sorun yaşanıyor. Kullanıcılar, X'e erişemediklerini bildiriyor.
X çöktü mü?
İran-İsrail savaşı nedeniyle global çapta yaşanan aşırı yüklenmeden dolayı uygulamada çökmeler meydana geldiğini bildiriyor
X tarafından henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.
Teknoloji