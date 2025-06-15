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X'te (Twitter) erişim sorunu yaşanıyor! X çöktü mü?

İran-İsrail saldırılarının ardından küresel çapta yoğunluk yaşanıyor. Platform kullanıcıları X'e erişemediklerini bildiriyor.

Haber Merkezi
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X'te (Twitter) erişim sorunu yaşanıyor! X çöktü mü?
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İran-İsrail saldırılarının ardından dünya çapında sosya medya platformu X'te sorun yaşanıyor. Kullanıcılar, X'e erişemediklerini bildiriyor.

X çöktü mü?

İran-İsrail savaşı nedeniyle global çapta yaşanan aşırı yüklenmeden dolayı uygulamada çökmeler meydana geldiğini bildiriyor

X tarafından henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. 

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