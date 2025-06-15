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Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından İsrail saldırılarından önce dikkat çeken bir video paylaştı. Hamaney, paylaşımında, İsrail'e İbranice ve Farsça "Çaresiz kalacaksınız" mesajı verdi.

Haber Merkezi
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Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"
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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından füze görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşarak, İbranice ve Farsça "Çaresiz kalacaksınız" mesajı verdi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den dikkat çeken video

İran’ın İsrail’e yönelik saldırı başlatmasının ardından, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Hamaney: Çaresiz kalacaksınız

Videoda, İran’dan fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı. Hamaney, paylaşımında hem İbranice hem de Farsça olarak "Çaresiz kalacaksınız" ifadelerini kullandı. Hamaney, "Kesinlikle İslam Cumhuriyet’inin silahlı kuvvetleri, bu habis Siyonist düşmana ağır darbeler vuracaktır" dedi. 

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