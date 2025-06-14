  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'de eğitime ara verildi! Kritik sektörler hariç iş yerleri kapalı olacak
Takip Et

İsrail'de eğitime ara verildi! Kritik sektörler hariç iş yerleri kapalı olacak

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar ve gelen misillemeler nedeniyle açıklanan olağanüstü hal kısıtlamalarının uzatıldığını duyurdu. Alınan karara göre, eğitime ara verildi. Kritik sektörler hariç iş yerleri kapalı olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'de eğitime ara verildi! Kritik sektörler hariç iş yerleri kapalı olacak
Takip Et

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar ve gelen misillemeler nedeniyle açıklanan olağanüstü hal kısıtlamalarının uzatıldığını duyurdu.

Kısıtlamalar uzatıldı

İsrail İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamaların 15 Haziran Pazar yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Eğitime ara verildi

Bu kapsamda eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri ve tüm toplu faaliyetler iptal edildi. Kritik sektörler dışında iş yerleri de kapalı kalacak.

İsrail’in İran’a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede şu ana kadar üç kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla bina hasar gördü, 150'den fazla kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail’i kınadı.

Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyorSon dakika: İsrail, İran’ı havadan vurmaya başladıDünya
Netanyahu: Ayetullah rejiminin her noktasını vuracağızNetanyahu: Ayetullah rejiminin her noktasını vuracağızDünya

 

Dünya
İngiltere’den Orta Doğu’ya savaş uçağı hamlesi: Typhoon’lar yolda!
İngiltere’den Orta Doğu’ya savaş uçağı hamlesi: Typhoon’lar yolda!
Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"
Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"
Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor
Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor
Ürdün, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattı
Ürdün, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattı
İsrail, Yemen’de Husilerin Genelkurmay Başkanı el-Gamari'ye suikast düzenledi
İsrail, Yemen’de Husilerin Genelkurmay Başkanı'na suikast düzenledi
Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz
Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz