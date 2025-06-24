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İran duyurdu: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

İran'ın, nükleer çalışma sürecinde herhangi bir kesinti yaşanmasını önlemek için planlama yaptığı açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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İran duyurdu: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD saldırısı sonrası nükleer tesislerdeki durum hakkında açıklama yaptı.

İslami, nükleer çalışma sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için planlama yaptıklarını belirtti.

Gerekli hazırlıkları yaptıklarını aktaran İslami, şu anda hasar tespit değerlendirmesi yürüttüklerini kaydetti.

Onarım hazırlıklarının önceden öngörüldüğünü paylaşan İslami,"Planımız üretim ve hizmet sürecinde herhangi bir kesinti yaşanmasını önlemek." ifadelerini kullandı.

UAEA Başkanı Grossi, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den görüşme talep etti
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den görüşme talep ettiğini bildirdi.

Grossi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmasının ardından sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklama yaptı.

"UAEA ile işbirliğinin yeniden başlamasının, başarılı bir anlaşmanın anahtarı"

İran'daki duruma ilişkin açıklamaları memnuniyetle karşıladığını belirten Grossi, UAEA ile işbirliğinin yeniden başlamasının, "başarılı bir anlaşmanın anahtarı" olduğunu vurguladı.

Grossi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye yazdığı mektupta, bu adımın İran'ın nükleer programı üzerindeki uzun süredir devam eden anlaşmazlığa diplomatik bir çözüm getirebileceğini belirttiğini ve kendisiyle yakında bir görüşme talebinde bulunduğunu aktardı.

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