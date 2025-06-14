İsrail, Yemen’de Husilerin Genelkurmay Başkanı el-Gamari'ye suikast düzenledi

İsrail, Yemen'in başkenti Sanaa'da üst düzey bir Husi liderine suikast düzenledi.

İsrail medyasında Husilerin Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Gamari olduğu açıklandı.

CNN Husilerin en önemli ikinci ismi olduğu bildirilen Muhammed el-Amri, İsrail'in saldırılarında öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen’in başkenti Sana’da dün gece düzenlenen hava saldırısının hedefinin, Husilerin Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Umari olduğu belirtildi.

İsrail medyası, operasyonun bu üst düzey komutanın koordinasyon merkezine isabet ettiğini öne sürdü. İsrail Hava Kuvvetleri’nin, Husilerin saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı belirtilirken; vurulan noktanın, el-Umari’nin cephe hatlarındaki füzeleri ve insansız hava araçlarını yönettiği stratejik önemde bir karargâh olduğu savunuluyor.

Yemen yerel medyasına yansıyan ilk haberlerde, Sana’nın kuzey banliyölerinde büyük bir patlama sesi duyulduğu, bölgeye çok sayıda kurtarma ekibinin sevk edildiği bilgisi yer aldı.

Tanıklar, saldırının ardından çıkan yangınlara müdahale eden itfaiye araçlarının bir kısmının hedefli atışlarla vurulduğunu aktardı. Husiler tarafından yapılan ilk açıklamada, “Düşman güçlerinin şehri bombalamaya devam ettiği ve sivil kayıpların yaşandığı” kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilciliği, olayın gerginliği tırmandırabileceği uyarısında bulunarak, tarafları itidale davet etti. Yemen’deki iç savaşın körüklenmesi endişesiyle, hem bölgesel hem de küresel aktörlerin diplomatik çabalarını yoğunlaştıracağı öngörülüyor.