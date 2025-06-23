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Yunanistan’ın Sakız Adası’nda korkutan orman yangını: Köyler tahliye edildi

Yunanistan’ın Sakız Adası’nda cumartesi günü başlayan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle yayılırken, çok sayıda köy güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Haber Merkezi
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Yunanistan’ın Sakız Adası’nda korkutan orman yangını: Köyler tahliye edildi
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Yunanistan’ın Sakız Adası’nda orman yangını çıktı. Yunanistan’ın kuzeydoğusunda, Ege Denizi’ndeki adada cumartesi günü başlayan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alanlara yayıldı.

Çok sayıda köy tahliye edildi

Çok sayıda köy güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer, yaklaşık 190 itfaiye görevlisi ile 6 hava aracının alevlere müdahale ettiğini belirtti.

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