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Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, "Putin de benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Ben de ona, kendi (Ukrayna ile) savaşının sona ermesi gerektiğini söyledim" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

Putin, Trump'ın doğum gününü kutladı

Putin ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Trump, Putin'in kendisinin doğum gününü kutladığını belirterek İran'a yönelik konuştuklarını kaydetti.

"Putin ile İsrail-İran savaşı konusunda hemfikiriz"

Trump, "Putin de benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Ben de ona, kendi (Ukrayna ile) savaşının sona ermesi gerektiğini söyledim." dedi.

"Rusya-Ukrayna konusunda çok konuşmadık"

Rusya-Ukrayna konusunda çok konuşmadıklarını aktaran Trump, "(Putin) Planlanan esir takaslarını yapıyor, her iki taraftan da çok sayıda esir derhal takas ediliyor." ifadesini kullandı.

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