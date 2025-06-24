İsrail, Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere saldırı düzenledi! 20 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in, Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda 20 Filistinli yaşamını yitirdi, 246 kişi yaralandı.
AA
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere yönelik saldırı düzenledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre, en az 20 Filistinli öldü, 246 kişi yaralandı.
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