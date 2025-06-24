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ABD Kongresi çalışanlarına WhatsApp yasağı geldi!

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a ABD yönetiminden yasak geldi. Temsilciler Meclisi üyelerinin telefonlarında WhatsApp kullanımına izin verilmeyeceği açıklandı.

Haber Merkezi
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ABD Kongresi çalışanlarına WhatsApp yasağı geldi!
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ABD Temsilciler Meclisi yönetimi, Kongre çalışanlarının görevle ilgili kullandıkları cihazlarda mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı kullanmalarını yasakladı. Axios haber sitesinin ulaştığı iç yazışmaya göre, Temsilciler Meclisi, WhatsApp uygulaması konusunda çalışanlarını uyardı.

Cihazında WhatsApp uygulaması bulunanların bir an önce silmesi istendi

ABD Temsilciler Meclisi'nin baş idari görevlisi tarafından yayımlanan iç yazışmada, "Temsilciler Meclisi çalışanları, mobil telefon, masaüstü veya web tarayıcı sürümleri dahil olmak üzere herhangi bir işyeri cihazına WhatsApp uygulamasını indiremez veya indirmişse de tutamaz." talimatı paylaşıldı.

Cihazında WhatsApp uygulaması bulunanların da bir an önce silmesi istenen yazışmada, "Siber Güvenlik Ofisi, kullanıcı verilerini nasıl koruduğu konusunda şeffaflık eksikliği, depolanan veri şifrelemesinin olmaması ve kullanımıyla ilgili potansiyel güvenlik riskleri nedeniyle WhatsApp'ı kullanıcılar için yüksek riskli olarak değerlendirdi." ifadesine yer verildi.

Çalışanlara potansiyel kimlik hırsızlığı dolandırıcılığına karşı uyarı

Ayrıca çalışanlara potansiyel kimlik hırsızlığı dolandırıcılığı ve bilinmeyen numaralardan gelen mesajlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapılırken, WhatsApp uygulamasına alternatif olarak Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMessage ve FaceTime gösterildi.

ABD Temsilciler Meclisi idaresi, çalışanların verilerinin korunması için son yıllarda dijital ve yapay zeka alanında DeepSeek, ByteDance uygulamaları ile Microsoft Copilot'a kısmı yasaklar getirmişti.

Kongre çalışanlarının ChatGPT kullanımı ciddi şekilde kısıtlanmış, ofislere yalnızca ücretli sürüm olan ChatGPT Plus'ın kullanılabileceği talimatı verilmişti.

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