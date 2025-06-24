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Ateşkes açıklamasından dakikalar önce duyuruldu: İsrail gece İran'da füze rampalarını vurdu

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes devreye girmeden önce gece saatlerinde İran'da fırlatılmaya hazır füze rampalarına hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Ateşkes açıklamasından dakikalar önce duyuruldu: İsrail gece İran'da füze rampalarını vurdu
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İsrail ordusu sözcülüğü, hava kuvvetlerinin İran'da fırlatılmaya hazır füze rampalarını vurduğunu belirterek, saldırılara ilişkin video görüntüleri yayınladı.

İsrail'in açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve İran arasında ateşkesin uygulamaya girdiği duyurusundan dakikalar öncesinde yapıldı.

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