İran, ABD'ye saldırabilir mi? Hangi senaryolar konuşuluyor?

İran'ın Cenevre Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni Euronews'e yaptığı açıklamada, Washington'un "kırmızı çizgileri aşması" halinde Tahran'ın ABD'ye saldıracağını bildirdi.

Askeri uzmanların çoğu en olası senaryonun İran'ın bölgedeki ABD askeri üslerine saldırması olduğu konusunda hemfikir.

İran Devrim Muhafızları zaten pazar günü yaptığı açıklamada, ABD uçağının menşeinin "tespit edildiğini ve gözetim altında olduğunu" belirterek, bölgedeki Amerikan üslerinin "bir güç kaynağı değil, artan bir kırılganlık noktası" olduğunu vurguladı.

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler de cumartesi günü yaptıkları açıklamada, Washington'un İsrail ile işbirliği içinde İsrail'e karşı olası bir saldırıya katılması halinde Kızıldeniz'deki ABD gemilerini hedef alacaklarını belirtti.

Grubun askeri sözcüsü Yahya Saree, grubun medya organı tarafından yayınlanan açıklamasında, "Washington İran'a yönelik saldırıya katılırsa Kızıldeniz'deki ABD gemilerini ve savaş gemilerini hedef alacağız," dedi.

ABD'nin Ortadoğu'da, Basra Körfezi'nin hemen karşısında İran'a İsrail'den çok daha yakın olan Arap Körfezi ülkeleri Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki daimi üsler de dahil olmak üzere on binlerce askeri bulunuyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı

Gerilimin tırmandığı bir ortamda ABD hedefleri risk altında

İran ve vekilleri misilleme tehdidinde bulunduğu ve geçmişte ABD'nin bölgedeki çıkarları hedef alındığı için Orta Doğu'daki ABD birlikleri yüksek alarm durumunda.

Geçmişteki saldırı ve tehditlere kıyasla bir fark, İran'ın vekilleri Hizbullah ve Hamas'ın kabiliyetlerinin İsrail'in Ekim 2023'ten sonra onları yok etmesinden bu yana çok daha zayıf olması.

Ayrıca İran'ın balistik de dahil olmak üzere füzeleri var ancak Batı'nın yaptırımları nedeniyle fazla bir havacılık gücü yok.

Irak'ın batısında bulunan ve ABD'nin ülkedeki en büyük konuşlanma yeri olan El-Esad Hava Üssü sık sık hedef oldu.

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından 2020'de İran Irak'taki Amerikan üslerine 16 füze fırlattı: bunlardan 11'i el-Esad'a isabet etti ve onlarca kişi yaralandı. Saldırılar devam etti ve ağustos ayı gibi yakın bir tarihte üs insansız hava araçları ve roketlerle vuruldu.

Ocak 2024'te Ürdün'de Suriye sınırına yakın küçük bir ABD karakolu olan Tower 22'ye düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 Amerikan askeri hayatını kaybetti.

İnsansız hava aracı saldırısı, Ekim 2023'te İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana ABD güçlerine karşı düzenlenen ilk ölümcül saldırı oldu. ABD yetkilileri saldırıdan, aralarında Kataib Hizbullah'ın da bulunduğu İran destekli milislerin koalisyonu olan Irak İslami Direnişi sorumlu tuttu.

Bahreyn'de ABD Donanması'nın 5'inci Filosu yaklaşık 8 bin personelle faaliyet gösteriyor. Katar, ABD Merkez Komutanlığı'nın ileri karargahı olan ve 10 bin asker barındırabilen Al-Udeid Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyor.

Camp Buehring, Ali al-Salem ve al-Dhafra da Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan önemli hava üsleri.

Irak ve İsrail'deki ABD diplomatik misyonları da personelini tahliye etmeye başladı. Yetkililer askeri üslerin yanı sıra büyükelçiliklerin de hedef alınabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD’nin Orta Doğu’daki diplomatik misyon ve temsilcilikleri

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth X'te yaptığı açıklamada, "ABD güçlerini korumak en önemli önceliğimizdir" diyerek, bölgesel savunmayı güçlendirmek üzere ilave güçlerin konuşlandırıldığını duyurdu.