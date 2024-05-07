Birleşik Krallık'ta konut fiyatları yükseldi

İngiliz konut finansman kuruluşu Halifax tarafından hazırlanan Halifax Konut Fiyat Endeksi'nin nisan ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, konut fiyatları nisanda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,1 arttı. Böylece, Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatı 288 bin 949 sterlin oldu.

Kuzey İrlanda, yüzde 3,4 ile konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla artış gösterdiği bölge oldu. Kuzey İrlanda'da ortalama konut fiyatı 192 bin 502 sterline çıktı.

Konut fiyatları nisanda Galler'de yüzde 1,1 gerilerken, İskoçya'da ise yüzde 1,5 arttı.

Londra, 539 bin 336 sterlinle Birleşik Krallık'ta en yüksek konut fiyatının görüldüğü bölge olmaya devam etti.

Halifax Mortgage Birimi Başkanı Amanda Bryden, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen ay Birleşik Krallık'ta konut fiyatlarının aylık bazda yatay seyrettiğini belirtti.

Mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında fiyatlarda belli ölçüde dalgalanma olabileceğini dile getiren Bryden, "Ancak, ortalama konut fiyatları 2024'ün ilk ayları itibarıyla büyük ölçüde yatay seyretti. Bu durum, faizin yükseldiği bir dönemde konut piyasasının kendi ayakları üzerinde durmaya başladığını gösteriyor. Borçlanma maliyetleri birkaç yıl öncesine göre daha pahalı olmaya devam ederken talep iyileşiyor." ifadelerini kullandı.

Bryden, alıcıların beklentilerini piyasa koşullarına göre ayarladığını ve özellikle ilk kez konut alacakların daha küçük mülkleri hedefleyerek yüksek borçlanma maliyetlerini telafi etmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, hem yeni alıcılar hem de sabit vadeli anlaşmalardan çıkanlar için hala zorluklar olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Mortgage oranları, özellikle İngiltere Merkez Bankasının gelecekteki politika faizi değişikliklerine ilişkin beklentilerin bir sonucu olarak son haftalarda yeniden yükseldi ve piyasalar artık daha yavaş bir indirim hızını fiyatlıyor. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde politika faizinde aşağı yönlü hareketler devreye girerse sabit mortgage oranları düşecektir. Konut piyasasının son aylarda gösterdiği dirençle 2024 boyunca emlak fiyatlarının ılımlı bir şekilde artmasını bekliyoruz."