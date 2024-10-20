Boeing, varlık satışı yapmayı değerlendiriyor

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayanrınılan habere göre Boeing, çekirdek olmayan veya düşük performans gösteren birimlerini elden çıkarmayı planlıyor ve bu çerçevede geçen hafta ABD ordusu için gözetleme ekipmanları üreten küçük bir savunma birimini elden çıkarmak için anlaşmaya vardı.

WSJ'nin haberine göre yeni CEO Kelly Ortberg son mali performans toplantılarında şirketin birimlerinin başkanlarından bu birimlerin şirket için değerini ortaya koymalarını istedi. Boeing'in yönetim kurulu kısa süre önce şirket için bir sonraki adımları tartışmak üzere toplandı ve yöneticiler birim başkanlarını sorguladı ve her birimin durumunu incelemek için raporları taradı.