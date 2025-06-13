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Çin'den Gana'ya gümrük vergisi muafiyeti

Gana, Çin'e yapılan tüm ihracat ürünlerinde yüzde sıfır gümrük tarifesi uygulanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Çin'den Gana'ya gümrük vergisi muafiyeti
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Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Çin'in Changsha kentinde düzenlenen Çin-Afrika Zirvesi kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile "verimli ve etkili" görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Ablakwa, Çin ile yapılan diplomatik temaslar sonucunda, Gana’dan Çin’e yapılan tüm ihracat ürünlerinde yüzde sıfır gümrük tarifesi uygulanacağını bildirdi.

Çin'in halihazırda Gana'nın bir numaralı ticaret ortağı olduğunu ifade eden Ablakwa, 2024 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 11 milyar dolarını aştığını kaydetti.

"Bu yüzde sıfır gümrük tarifesi uygulaması, ticareti artıracak, istihdam yaratacak ve daha fazla Ganalı girişimcinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır." ifadesini kullanan Ablakwa, Çin'in ayrıca Gana’da yeni sanayi projeleri başlatmak üzere işbirliğine açık olduğunu aktardı.

Ablakwa, tarafların ayrıca, Gana’nın stratejik lityum rezervlerine dayalı olarak ülkede bir elektrikli otomobil üretim tesisi kurulması konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.

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