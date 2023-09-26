Çin emlak krizi derinleşiyor

Çin Merkez Bankası Para Politikası Komitesi'nin eski bir üyesi olan Li Daokui mevcut gerileme döneminde müteahhitleri rahatlatmak için yaklaşık 100 milyar yuan gerekecek.

Çin'in en büyük şehirlerindeki satışların önümüzdeki dört ila altı ay içinde büyümeye dönebileceğini belirten Li, ancak daha küçük şehirlerde "iyi bir toparlanma için altı ay ila bir yıl arasında bir süre gerekeceğini" söyledi.

Çin yönetimine finansal bulaşma risklerini azaltmak amacıyla emlak geliştiricilerine banka kredilerini arttıracak bir mekanizma oluşturan Li'nin tahminlerine göre, mevcut gerileme döneminde müteahhitleri rahatlatmak için yaklaşık 100 milyar yuan gerekecek.

Çin’in en büyük gayrimenkul şirketi Evergrande’nin borç krizi büyüyor. Grubun Çin anakara merkezli iştirakı Hengda Real Estate Group yuan cinsi tahvilinin geri ödemesini gerçekleştiremedi. Hengda Group yaklaşık 547 milyon dolarlık tahvilde 25 Eylül tarihli anapara ve faiz ödemesini yapamadı.