Çin otomotiv devlerinden peş peşe açıklama: ABD yaptırımları ile ilgili ilave kısıtlama uyarısı yapıldı

Çin otomotiv devleri başta olmak üzere sektör kuruluşlarından peş peşe uyarılar geldi. Çin Yarı İletkenler Endüstri Birliği, Çin Otomobil Üreticileri Birliği, Çin İnternet Cemiyeti ve Çin İletişim İşletmeleri Birliği yeni kısıtlayıcı tedbirlere tepki olarak açıklama yayınladı.

Çin Yarı İletkenler Endüstri Birliği, açıklamasında, ABD'den ithal çiplerin artık "güvenli ve güvenilir" olmadığına dikkati çekilerek, üyelerine çip ithalatı konusunda "ihtiyatlı olmaları" tavsiye edildi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin açıklamasında, benzer bir uyarı, "Otomotiv sanayi zinciri ve daha geniş tedarik zincirinin güvenliği ve istikrarı için birlik olarak Çinli otomotiv üreticilerini ABD çiplerini satın alma konusunda ihtiyatlı olmaya davet ediyoruz." ifadeleriyle yapıldı.

Arama motoru Baidu, e-ticaret şirketi Alibaba, sosyal mesajlaşma ve platform uygulaması WeChat'in geliştiricisi Tencent ve video paylaşım sitesi TikTok'un geliştiricisi Bytedance gibi ülkenin en büyük internet ve teknoloji şirketlerinin üyesi olduğu sektör kuruluşu Çin İnternet Cemiyeti ve China Telecom ve China Mobile gibi telekomünikasyon altyapısı ve mobil iletişim ağı sağlayıcısı şirketleri bir araya getiren Çin İletişim İşletmeleri Birliği de benzer açıklamalar yayınladı.

"Çin endüstrisinin ABD'nin çip ürünlerine güveni ve inancı sarsılmıştır"

Çin İnternet Cemiyetinin açıklamasında ABD'nin kısıtlamalarının Çin'in internet endüstrisinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine zarar verdiği belirtilerek, "Çin internet endüstrisinin ABD'nin çip ürünlerine güveni ve inancı sarsılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Çinli internet şirketlerinin Çin yapımı çipleri aktif şekilde kullanırken diğer ülkeler ve bölgelerdeki yarı iletken tedarikçileriyle işbirliğini geliştirmesi gerektiğine işaret edildi.

Çin'de sanayi örgütleri ve sektör kuruluşları genelde devletin kontrolünde ve yönlendirmesiyle hareket eden organizasyonlar olarak biliniyor. Dolayısıyla tüm örgütlerin peş peşe benzer mesajlar içeren açıklamalar yapması, Pekin'in ABD kısıtlamalarına karşı boykot iması olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Washington'ın yeni çip kısıtlamaları

ABD'de Joe Biden yönetimi, dün Çin'in çip sektöründeki üretim kabiliyetini zayıflatmaya yönelik yeni kısıtlayıcı ve korumacı tedbirler açıklamıştı.

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 24 tür çip üretim donanımı ile yarı iletkenlerin geliştirilmesinde kullanılan 3 tür yazılımın Çin'e ihracatına kısıtlama getirildiğini bildirmişti.

Tedbirler kapsamında ayrıca yapay zeka sistemlerinde kullanılan Yüksek Bant Genişlikli Hafıza (HBM) çiplerinin Çin'e ihracatı yasaklanmıştı.

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı farklı sektörlerdeki 140 Çin şirketini "varlık listesine" dahil ederek ABD şirketlerinin bu şirketlere ihracatını kontrol altına almıştı.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, kısıtlamaların, Çin'in çip teknolojisini ileri askeri teknolojiler ve silah sistemlerinin geliştirilmesinde kullanmasını engellemeyi amaçladığını vurgulamıştı.

Bakan Raimondo, "Kısıtlamalar, ABD'nin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin askeri modernleşmesinde kullandığı en ileri teknoloji çipleri üretme kabiliyetine ket vurmak için bugüne dek getirdiği en güçlü kontroller." ifadesini kullanmıştı.

Çin'in tepkisi

Çin, ABD'nin adımına tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD'nin ihracat kontrollerini istismar ederek Çin'i engellemeye ve bastırmaya çalıştığını savunmuştu.

Çin'in ABD'nin ulusal güvenlik kavramının sınırlarını aşırı esnetmesine karşı olduğunu vurgulayan Sözcü Lin, kısıtlamaların tüm ülkelerin çıkarlarına zarar vereceğini kaydederek Çin'in, kendi şirketlerinin meşru ve yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler alacağı mesajını vermişti.

Kısıtlamalar, 20 Ocak'ta görevi ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Biden yönetiminin Çin'e çip sektöründe uyguladığı kısıtlayıcı ve korumacı tedbirlerin sonuncusu olmuştu.

Çip savaşı

Biden yönetimi, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit edebilecek kilit teknolojilerin transferini önlemeyi, Çin ile ekonomik ve teknolojik rekabet stratejisinin merkezine koymuştu.

10 Ağustos 2022'de Biden'ın onayıyla yürürlüğe giren Çip ve Bilim Yasası, Çinli üreticilerin ileri çip teknolojilerine erişimine getirdiği kısıtlamalarla Washington'ın, Çin'in bu sektördeki teknolojik kabiliyetine set çekme niyetini açıkça ortaya koymuştu.

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 7 Ekim 2022'de, aralarında Çin'in en büyük hafıza çipi üreticisi Yangzte Memory Technologies ve en büyük yarı iletken donanım üreticisi Naura Technology Group'un bulunduğu 31 şirket ve kurumun İhracat Kontrol Listesi'ne alındığını bildirmişti.

Öte yandan, Başkan Biden, ihracat kısıtlamalarına ek olarak, 10 Ağustos 2023'te, Çip ve Bilim Yasası'nın kabulünün yıl dönümünde imzaladığı başkanlık kararnamesiyle yarı iletkenler ve mikro-elektronik, kuantum bilgi teknolojileri ile yapay zeka sistemlerinin olduğu üç kritik teknoloji alanında Amerikan şirketlerinin Çin'de girişim sermayesi ve hisse ortaklığı yatırımları yapmasına kısıtlama getirmişti.