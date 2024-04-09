Çin’in altın varlığını 72 milyon onsu geçti

Gözlemciler ve uzmanlar, altın cinsinden varlıkların artışını merkez bankasının bu geleneksel mal varlığına beslediği güvene ve dünya piyasalarının gittikçe belirsizleşen ortamında finansal güvenliğe verdiği öneme bağlıyorlar.

Nitekim Shanghai Üniversitesi Maliye ve Ekonomi profesörlerinden Xi Junyang’ın belirttiğine göre, Çin’in altın varlığını artırmasının başta gelen gerekçesi, uluslararası dövizlerin güvenilmezliğini gösteriyor. Üstelik Amerikan dolarının değişim değeri, profesörün vurguladığı üzere, sürekli dalgalanıyor ve bu dövize bağlı ekonomileri etkiliyor.