Çin’in altın varlığını 72 milyon onsu geçti
Çin’in altın rezervleri, mart ayının sonu itibarıyla 72,74 milyon onsa (2 milyar 262 milyon ton) yükseldi. Çin Halk Bankası’nın açıklamasına göre, 17 aydır üst üste artan altın rezervi, bu bir ayda da 160 bin ons artış kaydetti. Bu bağlamda Çin’in döviz/değişim rezervlerini optimize etme ve çeşitlendirme çabasına dikkat çekiliyor.
Gözlemciler ve uzmanlar, altın cinsinden varlıkların artışını merkez bankasının bu geleneksel mal varlığına beslediği güvene ve dünya piyasalarının gittikçe belirsizleşen ortamında finansal güvenliğe verdiği öneme bağlıyorlar.
Nitekim Shanghai Üniversitesi Maliye ve Ekonomi profesörlerinden Xi Junyang’ın belirttiğine göre, Çin’in altın varlığını artırmasının başta gelen gerekçesi, uluslararası dövizlerin güvenilmezliğini gösteriyor. Üstelik Amerikan dolarının değişim değeri, profesörün vurguladığı üzere, sürekli dalgalanıyor ve bu dövize bağlı ekonomileri etkiliyor.