Çin’in derin deniz doğal gaz alanında rekor gaz üretimi

Çin’in en derin alanı olan Shenhai Yihao ultra derin deniz doğal gaz alanı, işletmeye 25 Haziran 2021 tarihinde açılmıştı.

Alanın işletmeci şirketi olan China National Offshore Oil Corporation, Shenhai-1 projesinin ikinci evresinin inşa sürecinin devam ettiğini açıkladı. Doğal gaz alanını bir üst seviyeye yükseltme amacını güden bu inşa işi tamamlandığında, 23 adet derin deniz doğal gaz kuyusu ve iki deniz altı üretim sistem seti kontrol altında olacak.

Güney Çin’de yer alan Hainan eyaletinin Sanya kentine 150 kilometre uzaklıkta bulunan Shenhai -1, okyanusta bin 500 metre derinlikte işletilebiliyor.