Dünya gıda fiyatları aralıksız 7 aydır geriliyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi ocak ayındaki revize 118.2 seviyesinden şubat ayında 117.3'e düştü.

Şubat ayındaki gıda fiyatları endeksi böylece, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.