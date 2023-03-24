ECB, AB liderlerine banka istikrarı konusunda güvence verecek

Reuters'a bilgi veren kaynaklar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Cuma günü Avrupa Birliği liderlerine, İsviçre ve ABD bankalarının neden olduğu piyasa çalkantısından sonra euro bölgesi bankalarının güvende olduğu konusunda güvence vereceğini, ancak onları bir AB mevduat sigortası planını zorlamaya çağıracağını söyledi.

AB liderleri, bloğun mali ve borç kurallarındaki değişiklikler de dahil olmak üzere ekonomik konuları görüşmek üzere Brüksel'de dün bir araya geldiler. Ancak yetkililer Credit Suisse ve Silicon Valley Bank'ın (SVB) sıkıntılarının AB bankacılık sistemi üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin müzakerelere hakim olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylediler.

ECB Başkanı Christine Lagarde, euroyu paylaşan 20 ülkenin lidrlerine ekonomik ve finansal istikrar durumu hakkınad sunum yapacak ve muhtemelen ECB'nin enflasyonla mücadele için daha fazla faiz artırımına yönelik planları hakkında sorularla karşılaşacak.

Bir yetkili, "Christine Lagarde, İsviçre çözümünden sonra bankalar konusunda güven verici olacak. Liderlerden Bankacılık Birliği'ni tamamlamalarını ve Sermaye Piyasaları Birliği'ne geçmelerini isteyecek" dedi.