JPMorgan: Kırılgan bankalar, 1 trilyon dolar mevduat kaybetti

JPMorgan Chase & Co analistleri, "en kırılgan" ABD bankalarının geçen yıldan bu yana toplam yaklaşık 1 trilyon dolarlık mevduat kaybetmiş olabileceğini tahmin ediyor. 1 trilyon dolara yakın mevduat çıkışının ise yarısı, Silicon Valley Bank'ın çöküşünün ardından Mart ayında gerçekleşti.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistlerinden oluşan ekip, "en kırılgan" olarak sınıflandırdıkları bankaların hiçbirinin adını vermedi veya kaç tanesinin bu gruba dahil olduğunu söylemedi.

Analist ekibi, "Mevduat hareketlerinin yarattığı belirsizlik, bankaların kredi verme konusunda daha temkinli olmalarına neden olabilir" dedi.

Ayrıca analistler son günlerde sıkça gündem olan sigortalanmamış mevduatlar hakkında ise, 17 trilyon dolarlık toplam banka mevduatlarının 7 trilyon dolarlık bir kısmının, mevduatları sigortalayan bir devlet kuruluşu olan Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) tarafından sigortalı olmadığını belirtti.

Panigirtzoglou, mevduatlara devlet garantisi verilmesinin küçük ve bölgesel borç verenlerden çıkışları engellemeye yardımcı olabileceğini yazdı.