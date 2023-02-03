ECB Mart ayının ardından faiz artışını yavaşlatabilir

Morgan Stanley, Commerzbank ve ING gibi bankalar mevduat faizinin Mayıs ayında yüzde 3,25 ile zirve yapacağını tahmin ederken, Goldman Sachs, Credit Suisse ve Citi analistleri Haziran'da bir çeyrek puanlık daha artış öngörüyorlar.

ECB Perşembe günü mevduat faizini beklendiği gibi yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltti ve bir sonraki toplantısında buna benzer bir artış daha işaret etti.

Bankaların tahminleri kısaca şöyle:

Goldman Sachs:

Mart'ta üçüncü bir %0,5'lik faiz artışı ile bunu muhtemelen Mayıs ve Haziran'da iki adet %0,25'lik oran artışı takip edecek. Bu yaz aylarında % 3,5'lik bir terminal oranı anlamına gelir.

Morgan Stanley:

Mart ayı toplantısına kadar ECB kararını belirtilen 50 baz puanlık faiz artırımından uzaklaştırabilecek çok az veri var. Bir dizi oldukça zayıf PMI veya çekirdek enflasyon tarafındaki önemli aşağı yönlü sürpriz, ibreyi potansiyel olarak hareket ettirebilir, ancak ikisi de temel senaryomuzla uyumlu değil

Credit Suisse:

Piyasanın toplantıya verdiği güvercin tepki, ne merkez bankasının faiz rehberliği ne de manşet enflasyon gelişmeleri artış döngüsünün sonunun yakın olduğunu göstermediğinden, bizim için erken görünüyor.

Societe Generale:

Görünüşe göre ECB hedefe ulaşmak için çok fazla sıkılaştırma yapmaktansa çok az risk alıyor. Bunun yeterince iddialı olmamasından endişe ediyoruz, enflasyon beklentileri üzerindeki riskleri artırıyor ve %2 enflasyona dönüşü zorlaştırıyor.

Nordea:

ECB'nin Mart toplantısında yeni tahminlerinin elinde olacağı göz önüne alındığında, Lagarde'nin Mart toplantısının ötesinde rehberlik etme konusunda isteksiz olması doğaldır. Ancak Lagarde'nin yorumları, ECB'nin faiz artırımlarını Mart'tan sonra da sürdürmeyi planladığını güçlü bir şekilde gösteriyor.

ING:

Çekirdek enflasyon yüksek kaldığı ve çekirdek enflasyon tahminleri %2'nin üzerinde kaldığı sürece, ECB faiz oranlarını artırmaya devam edecek.

ABN Amro:

Mevduat faizi oranın %3'te zirve yapmasını beklemeye devam ediyoruz, bu da Mart'taki 50 baz puanlık faiz artırımının son olacağını ve bundan sonra faizlerin bir süre sabit tutulacağını gösteriyor.

Berenberg:

Şimdiye kadar, ECB Yönetim Konseyi'ndeki güvercinler, faizlerin kısıtlayıcı bölgeye yükseltilmesiyle birlikte hareket etti. Ancak enflasyon düşüşe geçecek gibi göründüğünden, ikinci çeyrekte daha fazla faiz artırımına gidilmesine karşı koymalarını bekliyoruz.

Commerzbank:

ECB Yönetim Konseyi'ndeki pek çok güvercin tutumlu üye, faiz oranı artışlarının hızını 25 baz puana düşürmek için Mayıs ayında enflasyon oranındaki daha fazla düşüşü bir argüman olarak kullanacak gibi görünüyor. O zaman mevduat faizi %3.25 olur, ancak %3.25'lik bir mevduat faizi orta vadede enflasyonu %2'ye çekmek için yeterli olmayacak. Bunun yerine, yaklaşık %4'lük bir mevduat oranının gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz.

Generali

Bugünün ECB mesajı kuşkusuz yine şahin olsa da, piyasa beklentilerinin biraz gerisinde kaldı. En önemlisi, bu sefer Lagarde, Aralık ayında yaptığı gibi aktif olarak piyasa beklentilerine karşı çıkmadı. Piyasalar sadece %3,40'lık bir nihai oran beklemekle kalmıyor, aynı zamanda yıl sonuna doğru oran indirimlerini fiyatlandırmaya da başladılar. Bugünkü toplantıdan çıkan önemli bir mesaj, zirve oranını daha uzun süre korunacağı. Piyasaların bu mesajı henüz tam olarak sindiremediğini düşünüyoruz.

UniCredit

Lagarde, enerji enflasyonu keskin bir şekilde düştükçe enflasyon risklerinin yukarı yönlü olmakla birlikte daha dengeli hale geldiği değerlendirmesini yansıtarak Aralık ayına göre daha az şahin konuştu. Bununla birlikte, henüz dönmemiş olan temel enflasyona güçlü odaklanma, muhtemelen Yönetim Konseyini Mart ayının ötesinde sıkılaştırma modunda tutacaktır.