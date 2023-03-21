ECB üyesi De Cos'tan Euro bölgesi bankaları yorumu

ECB politika yapıcısı ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos yaptığı bir röportajda, Euro bölgesi bankalarının piyasa gerilimleri karşısında dirençli olduğunu, ayrıca bankaların sağlam sermaye ve likidite pozisyonlarına sahip olduğunu söyledi.

De Cos ayrıca , yüksek likidite oranları göz önüne alındığında, ne İspanyol ne de Avrupalı ​​bankaların, Silicon Valley Bank'ta olduğu gibi devlet borç portföylerinde gerçekleşmemiş zararları kristalize etmelerinin pek mümkün olmadığını söyledi .

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın sözlerini de yineleyen De Cos, avro bölgesindeki bankacılık sektörünün dirençli olduğunu söyledi.

De Cos, "Bu, son on yılda uluslararası düzeyde kabul edilen ve Avrupa örneğinde, büyüklüklerine bakılmaksızın tüm bankalara uygulanan düzenleyici reformun sonucu olmuştur." ifadelerini kullanarak, düzenlemelern bankacılık sektöründe güvenli bir ortam sağladığına işaret etti.