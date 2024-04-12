Güney Kore, faizi sabit tuttu

Güney Kore Merkez Bankası, piyasaların beklentisi doğrultusunda üst üste 10'uncu kez politika faiz oranında bir değişikliğe gitmedi ve enflasyona karşı savunmasını sürdürdü.

Banka'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 3,50 olarak kaldı. Analistlerin beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Karar, özellikle de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Haziran ayında olası faiz indirimine ilişkin beklentilerin, bu hafta başında beklenenden yüksek seyreden tüketici enflasyonunun ardından gerilediği bir dönemde, politikayı gevşetmek için acelesi olmadığının sinyalini veriyor.

Bu toplantıda değişiklik beklemeyen analistlerin çoğu, indirimin yılın ikinci yarısında olacağı yönünde görüş belirtiyorlar. Bazıları, 2024 sonuna kadar çeyrek puanlık iki faiz indirimi öngören kademeli bir gevşeme döngüsü öngörüyor.

Manşet enflasyon Mart ayında üst üste iki ay yüzde 3,1 ile Banka'nın hedefi olan yüzde 2'nin oldukça üzerinde kalmaya devam etti.

Banka, Güney Kore'de enflasyonun 2023'teki yüzde 3,6'dan 2024'te yüzde 2,6'ya düşeceğini tahmin ediyor. Buna rağmen politikayı gevşetme konusunda acele edilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Güney Kore Merkez Bankası'nın 7 yönetim kurulu üyesinden ikisi bu ay görev süresi dolacağı için değişecek. Bu toplantı onun için politika değişikliğine yönelik ideal bir zaman olarak görülmüyordu.