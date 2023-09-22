Hisse senedi fonlarından 16,9 milyar dolar çıktı

Bank of America'nın EPFR'den derlediği rapora göre küresel hisse senedi fonlarından 20 Eylül'de sona eren haftada 16,9 milyar dolar çıkış yaşandı. ABD hisse senedi fonları çıkışa öncülük ederken, Avrupa hisselerinden sermaye çıkışı 28 haftaya ulaştı.

BofA stratejisti Hartnett, yüksek faiz oranlarının devam etmesinin 2024 yılında sert bir ekonomik inişe yol açabileceğini ve finansal piyasalarda "patlama ve çöküşlere" neden olabileceğini ifade etti.

BofA'dan Hartnett, hisse senetlerinin gidişatı için önemli bir işaretin, tahvil getirileri düştüğünde bu yılın piyasa liderlerinin vereceği tepki olacağını söyledi. Stratejist, düşük getiriler ABD'li ev inşaatçıları ve yonga üreticilerinde yeni bir ralliyi tetiklerse "Bull5000", ancak kazanç sağlayamazlarsa "son faiz artışını satıp 'Bear4000'e geri döneceğiz" dedi.

20 Eylül haftasında küresel tahvil fonlarına 2,5 milyar dolar giriş olurken, nakit fonlardan 4,3 milyar dolar çıktı.

Küresel hisse senedi fonlarına sermaye girişlerine teknoloji sektörü öncülük ederken, enerji mart ayından bu yana en büyük girişi gördü. En büyük çıkışlar finans ve sağlık sektörlerinde yaşandı.