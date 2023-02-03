IMF’den merkez bankalarına faiz uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel merkez bankalarının enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde hedefe geri getirmek ve fiyat baskılarında bir toparlanmadan kaçınmak için faiz oranlarının daha uzun süre daha yüksek kalması gerektiğini finansal piyasalara netleştirmeleri gerektiğini söyledi. IMF'in uyarısı, finansal koşullarda Ekimden bu yana ciddi bir gevşeme olduğu ortamda geldi.

IMF'nin Para ve Sermaye Piyasaları Departmanı Başkanı Tobias Adrian ve iki yardımcısının kaleme aldıkları blok yazısında, "Merkez bankaları, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe döndüğüne dair kanıt bulunana kadar faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma ihtiyacı duymanın muhtemel olduğunu iletmeliler. Erken şekilde gevşeme, ekonomik aktivite toparlandığında enflasyonda keskin bir yeniden artış riski getirebilir, ülkeleri enflasyon bekleyişlerini kontrolden çıkaracak daha fazla şoka açık hale getirebilir." dedi.