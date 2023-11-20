Küresel piyasalarda pozitif seyir

Tüm dünya ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024 için planlarını tahmin etmeye çalışırken, ABD’de geçen hafta açıklanan enflasyon verileri Fed’in enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşabileceği öngörülerini güçlendirdi. Küresel para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun yüzde 2’ye doğru yol alıp almadığından emin olmadığına işaret ederek, Fed’in sabırlı olması ve hızlı hareket etme baskısına direnmesi gerektiğini savundu. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise veriler ile tüketiciler ve işletmelerin ekonomi hakkındaki düşünceleri arasında boşluk olduğunu belirterek, enflasyonun iyileşmesine karşın hâlâ yüksek olduğunu kaydetti.

Altın ve petrolde artış

ABD’de cuma günü açıklanan veriler konut piyasasının güçlü kaldığına işaret etse de, dolar diğer gelişmiş para birimleri karşısında gerilemeye devam ediyor. Dolar endeksi 103,5’le 1 Eylül’den bu yana en düşük seviyeye inerken, tahvil piyasalarında geçen hafta izlenen alış ağırlıklı seyrin devam edip etmeyeceği takip ediliyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 4,45 seviyesinde dengelenirken, ABD’de gerçekleşecek tahvil ihracında 20 yıllık tahvillere gelecek talebe göre tahvil piyasalarında oynaklığın artması bekleniyor. Altının ons fiyatı haftaya yüzde 0,2 artışla 1,981 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 değer kazancıyla 81,2 dolardan alıcı buluyor. New York borsasında cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artış kaydetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise yatay seyirle başladı.

Avrupa da pozitif

Avrupa borsalarında cuma günü yükseliş eğilimi öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde küresel ekonominin rakip bloklara bölündüğüne yönelik işaretlerin giderek arttığını belirterek “Avrupa şu anda kritik bir kavşakta ve deglobalizasyon, demografi ve karbonsuzlaşma gibi bir dizi ortak zorlukla karşı karşıya” dedi.

Lagarde,”Bu zorluklarla aynı anda başa çıkmak, nesiller boyu sürecek bir çaba ve kısa sürede büyük yatırımlar gerektiriyor” ifadesini kullandı. Cuma günü, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,84, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,91, İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,26 ve İtalya’da MIB 30 endeksi 0,82 artış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya borsaları alıcılı açıldı

Asya piyasaları haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi son 33 yılın zirvesini test etmesinin ardından artan kar satışlarıyla kazançlarını geri verdi. Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün 1 ve 5 yıllık borçlanma oranlarını sırasıyla yüzde 3,45 ve yüzde 4,20’de sabit bırakırken, ülke ekonomisine yönelik endişelerin devam etmesi pay piyasalarında yukarı yönlü hareketi törpülemeyi sürdürüyor.