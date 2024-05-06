Maersk: Kızıldeniz kesintisi Asya-Avrupa kapasitesini yüzde 20 düşürebilir

Nakliye grubu Maersk Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'deki konteyner taşımacılığı trafiğindeki kesintinin arttığını ve kesintinin sektörün Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki kapasitesini ikinci çeyrekte yüzde 20'ye kadar azaltmasını beklendiklerini duyurdu.

Maersk ve diğer nakliye şirketleri, İran bağlantılı Husi militanlarının Kızıldeniz'deki saldırılarını önlemek için Aralık ayından bu yana gemilerini Afrika'nın Ümit Burnu çevresine yönlendiriyor ve daha uzun yolculuk süreleri navlun oranlarını da artırıyor.

Maersk, Pazartesi müşterilere sunduğu güncellenmiş bir tavsiye niteliğindeki açıklamasında, "Risk bölgesi genişledi ve saldırılar denizden daha da uzaklara ulaşıyor" ifadelerini kullandı. Bu durumun gemi yolculuklarını daha da uzatmaya zorladığını belirten şirket, “Şimdilik kargonuzu varış noktasına ulaştırmak için ek zaman ve maliyete neden oldu" dedi.

Danimarkalı grup, geçen hafta nakliye kesintilerinin en azından yıl sonuna kadar sürmesinin beklendiğini belirtmiş ancak Alman Hapag-Lloyd biraz daha iyimser bir tavırla krizin çözülebileceğine inandığını vurgulamıştı.