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OECD Bölgesi'nde enflasyon değişmedi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), şubat ayında enflasyonun sabit kaldığını bildirdi.

Haber Merkezi
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OECD Bölgesi'nde enflasyon değişmedi
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OECD'nin Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı rapora göre, Bölgede önceki ay yüzde 5,7 olan yıllık enflasyon, Şubat ayında da aynı seviyede kaldı. Bölgede 2023 yılı aynı ayda enflasyon yüzde 8,9 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e geriledi.

Enerji fiyatlarında düşüş yıllık bazda yüzde 2,5'ten yüzde 0,5'e geldi.

Gıda fiyat artışı yüzde 6,6'dan yüzde 5,3'e indi.

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