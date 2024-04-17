OECD Bölgesi'nde işsizlik 18 aydır yüzde 5'in altında

OECD'nin Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı rapora göre, işsizlik oranı şubat ayında bir önceki ayda olduğu gibi yüzde 4,9 oldu. Böylece oran 2022 yılı Temmuz ayından bu yana yüzde 5 seviyesinin altında kalmaya devam etti.

Aynı ayda işsiz sayısı 33 milyon 597 binden 33 milyon 702 bine yükseldi.

En yüksek işsizlik oranı yüzde 11,5 ile İspanya'da kaydedilirken, en düşük oran yüzde 2,4 ile Meksika'da gerçekleşti.