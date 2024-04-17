IMF: Küresel resesyon riski oldukça az

Uluslararası Para Fonu'nun önde gelen ekonomistlerinden biri, jeopolitik belirsizliğin devam eden sarsıntılarına rağmen, küresel bir durgunluk riskinin az olduğuna işaret ediyor.

Pierre-Olivier Gourinchas, CNBC'ye verdiği demeçte, "Bu temel etrafında risk değerlendirmesi yaptığımızda, küresel bir durgunluk gibi bir şey yaşama ihtimalimiz oldukça düşük. Bu noktada, bu ekonomiyi rayından çıkarmak için çok şey gerekecektir. Dolayısıyla büyüme beklentileri açısından muazzam bir direnç söz konusu" dedi.

Gourinchas, "iyi haberler dizisinin" ABD ve bazı yükselen piyasa ekonomilerinin güçlü ekonomik performansının yanı sıra Avrupa'daki zayıf büyümeye rağmen yakın zamana kadar beklenenden daha hızlı düşen enflasyonu içerdiğini söyledi.

Gourinchas, petrol fiyatlarının 2024 yılı boyunca önemli ölçüde ve sürekli olarak artmasının ve Asya ile Avrupa arasındaki sevkiyatların daha fazla aksamasının 2024 yılında enflasyonu körükleyeceğini, bunun da merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmasına neden olacağını ve küresel büyüme üzerinde baskı yaratacağını belirtti.

IMF'nin tahminine göre, 2024 yılında petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 15'lik istikrarlı bir artış küresel enflasyonu yaklaşık yüzde 0,7 oranında artıracaktır, ancak emtianın değeri İsrail-İran gerginliğindeki son artışta bile şimdiye kadar nispeten istikrarlı olmuştur.