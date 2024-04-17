İngiltere'de ilk faiz indirimi ne zaman gelebilir?

İngiltere'nin en eski bağımsız ekonomik araştırma enstitüsü Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsünün (NIESR) ülkedeki enflasyon verilerine ilişkin paylaştığı nota göre, yıllık enflasyonun martta beklenenden yavaş gerilemesi ve enflasyonist baskıların yüksek kalmaya devam etmesi nedeniyle, BoE'nin mayısta bir faiz indirimine gitmesi olası görünmüyor.

BoE'nin haziran veya ağustosta faiz indirimine gitme ihtimali ise gelecek ay açıklanacak enflasyon verilerine göre belli olacak.

NIESR Ekonomisti Paula Bejarano Carbo, konuya ilişkin değerlendirmesinde, martta yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olduğunu anımsatarak, "Bugün açıklanan verilere göre, yıllık bazda yüzde 4,2 olan çekirdek enflasyon, enflasyonist baskıların hafiflediğini gösteriyor ancak tarihi ortalamanın hala üzerinde. Enflasyonun nisanda büyük ihtimalle BoE'nin hedefi olan yüzde 2'nin altına düşeceğini öngörüyoruz. Bu nedenle BoE, gelecek toplantılarında çekirdek enflasyondaki gelişmeleri oldukça yakından takip edecek." ifadelerini kullandı.

ING Think Gelişmiş Piyasalar Ekonomisti James Smith ise ülkede hizmet sektörü enflasyonunun BoE'nin umduğundan daha yapışkan olduğunu belirterek, "Piyasalar şu anda BoE'nin ilk faiz indiriminin kasımda olacağını fiyatlıyor. BoE Başkanı Andrew Bailey'nin son güvercin yorumları göz önüne alındığında bu tarih oldukça uzak görünüyor ancak son enflasyon verilerinin mayıs veya haziranda faiz indirimi olasılığını azalttığını düşünüyoruz. Bu kapsamda, ilk faiz indirim hamlesinin ağustosta yapılmasını beklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Verilerin BoE'yi harekete geçirmesi pek olası görünmüyor"

KPMG UK Başekonomisti Yael Selfin, İngiltere'de enflasyona ilişkin genel görünümün pozitif olduğunu ancak bazı risklerin devam ettiğini dile getirdi.

Petrol fiyatlarının geçen ay bir ralli yaptığını ve artışın tüketici fiyatlarına yansıdığını kaydeden Selfin, "Bugün açıklanan verilerin BoE'yi harekete geçirmesi pek olası görünmüyor. Enflasyonun baharın ilerleyen günlerinde hedefe dönmesini bekliyoruz ki bu da haziran ayından itibaren faiz indirimi ihtimalini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Deloitte Başekonomisti Ian Stewart da enflasyonun çekilme eğiliminde olduğunu ancak BoE'nin "enflasyonu yendiğinden henüz emin olamayacağını" belirtti.

Maaş artışlarının da öngörülerin üzerinde kaldığını dile getiren Stewart, "Ekonomi de canlanıyor ve BoE, faizi düşürmek için acele etmeyecektir." ifadesini kullandı.