Peluş oyuncak ayı satan şirket Nvidia’yı solladı!

Son beş yılda çip devi Nvidia’nın hisseleri yüzde 1.100 oranında artarak yatırımcıların gözdesi haline geldi. Ancak aynı dönemde üç geleneksel perakende şirketi bu performansı geride bıraktı: GameStop yüzde 1.100, Dillard’s yüzde 1.700 ve Build-a-Bear Workshop yüzde 1.900 oranında değer kazandı.

Getiride dikkat çeken başarı

Bu şirketler Nvidia kadar büyük olmasa da — örneğin Nvidia’nın piyasa değeri 4,3 trilyon dolar — yatırım getirisi açısından dikkat çekici bir başarıya imza attılar. 2020 yılında 100 dolarlık yatırım yapan biri, Nvidia’dan 1.190 dolar kazanırken; GameStop’tan 1.213, Dillard’s’tan 1.801 ve Build-a-Bear’dan tam 2.035 dolar elde etmiş olacaktı.

Gamestop: Meme-Stock çılgınlığının yıldızı

GameStop’un yükselişi, bireysel yatırımcıların sosyal medya üzerinden organize olarak hisseyi yukarı taşıdığı “meme-stock” çılgınlığına dayanıyor. Hisse fiyatı 2020’de 2 doların altındayken, 2021 başında 80 dolara kadar çıktı. Bugün ise yaklaşık 23 dolardan işlem görüyor.

Bu yükselişin temelinde, “The Big Short” filmiyle tanınan yatırımcı Michael Burry’nin 2019’da şirkete yatırım yapması yatıyor. Burry, yönetim kuruluna üç mektup yazarak hisse geri alımı yapılmasını ve hisse sayısının azaltılmasını önerdi. Hisselerini 2020 sonunda sattı; meme-stock furyası başlamadan önce pozisyonunu kapattı.

Dillard’s: Klasik mağazacılıkta sessiz bir dönüş

Dillard’s hissesi, 2020 sonbaharında 31 dolardan işlem görürken bugün 550 doların üzerine çıktı. COVID-19 döneminde zorlanan şirket, son çeyrekte mağaza bazlı satışlarını yüzde 1 artırdı ve hisse geri alımları sayesinde hisse başına kazancını yükseltti.

Warren Buffett’ın yatırım yöneticilerinden Ted Weschler, 2020 yılında Dillard’s hisselerinin yaklaşık yüzde 6’sını kişisel olarak satın aldı. 2021 sonunda pozisyonunu kapattı ve büyük olasılıkla yatırımı birkaç katına çıkardı.

Build-a-Bear: Peluş ayıcıklarla gelen rekorlar

Build-a-Bear Workshop, düşük bir tabandan başlayarak son beş yılda %1.900 oranında değer kazandı. Şirket, yılın ilk yarısında rekor gelir ve vergi öncesi kâr açıkladı: gelirler yüzde 12, kâr ise yüzde 32 arttı.

Bu büyüme, şirketin dijitalleşme stratejileri ve sadık müşteri kitlesi sayesinde gerçekleşti. Her ne kadar küçük ölçekli bir oyuncu olsa da, yatırımcılarına Nvidia’dan daha fazla kazandırdı.