Elektrikli otomobil devi Tesla Türkiye’de ekip kuruyor! Teknisyen ve yönetici alacak

ABD’li elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye’de yeni ekip kuruyor. Operasyonlarını genişletme kararı alan şirket hem kalıcı hem de dönemsel pozisyonlarda görev alacak çalışanlar için iş ilanlarını duyurdu. Açılan ilanlarla birlikte Tesla, servis ve teknik destek ağını güçlendirmeyi hedefliyor.

Pek çok şehir için iş ilanı yayımladı

Tesla’nın ilanlarında öne çıkan pozisyonların başında otomotiv teknisyeni bulunuyor. Bu kapsamda İstanbul’da Bakırköy ve Tuzla’daki merkezlerde, Ankara’daki servis noktasında ve İzmir’de teknisyen alımları yapılacak. Ayrıca mobil servis teknisyeni alımlarıyla Diyarbakır, Gaziantep ve Ankara gibi şehirlerde sahada görev yapacak yeni ekipler oluşturulacak.

Supercharger ağı ile paralel genişleme

Tesla’nın Türkiye’deki mevcut servis merkezleri İstanbul ve Ankara’da faaliyet gösteriyor. Şirketin servis yapılanmasını genişletme hamlesi, aynı zamanda Supercharger şarj ağıyla birlikte değerlendiriliyor. Türkiye genelinde 16 noktada aktif olan Supercharger istasyonları Antalya, Bolu, Edirne, Denizli, Balıkesir, Gemlik ve Aydın gibi illerde de hizmet veriyor.

Şarj hizmetlerinde farklı fiyatlandırma

Tesla, şarj istasyonlarında markaya özel fiyatlandırma politikası uyguluyor. Tesla sahipleri için kWh başına 8,50 TL ücret alınırken, farklı marka elektrikli araç kullanıcıları için bu rakam 10,60 TL/kWh seviyesinde. Ayrıca şarj işlemi tamamlandıktan sonra aracını istasyonda bırakmaya devam edenler için dakika başına 20 TL bekleme ücreti uygulanıyor.

Tesla’nın Türkiye satışları arttı

Tesla, yalnızca servis ağını değil satışlarını da büyütmeye devam ediyor. Ağustos ayında 8.730 adet Model Y satışı ile Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil oldu. Ocak–Ağustos döneminde ise toplam 25.756 araç satışıyla elektrikli otomobil pazarında zirvede yer aldı.