Tesla’nın Avrupa’daki satışları 8 aydır düşüşte! Çinli BYD rekabeti kızıştırıyor

Tesla’nın Avrupa’daki satışları düşüş eğilimini sürdürüyor. ABD’li elektrikli araç üreticisinin, Çinli BYD ile rekabeti ve Elon Musk’a yönelik tepkileri nedeniyle, ağustos 2025 itibarıyla sekiz aydır aralıksız olarak satış kaybı yaşadığı bildirildi. Bu düşüş, Fransa, İsveç, Danimarka, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerde tescil sayılarına yansıdı.

Tesla'nın düşüsü 5 ülkede tescil sayılarına yansıdı

Fransa’da Tesla’nın yeni otomobil tescilleri, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,3 oranında azaldı. Aynı dönemde Fransa genel otomobil pazarında yüzde 2,2 oranında büyüme kaydedildi. İsveç’te Tesla tescilleri yüzde 84’ten fazla düşerken genel pazar büyümesi yüzde 6 oldu, bu ülkede elektrikli araç satışları genel anlamda sabit kaldı. Danimarka’da ise Tesla tescilleri yüzde 42 oranında azaldı. Ayrıca, Hollanda’da yüzde 50’lik ve İtalya’da yüzde 4,4’lük düşüş yaşandı.

Norveç, İspanya ve Portekiz düşüş eğiliminin dışında kaldı

Tesla’nın satışları neredeyse tüm otomobil satışlarının elektrikli araçlardan oluştuğu Norveç’te ise farklı bir tablo çizdi. Bu ülkede Tesla tescilleri Ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 21,3 oranında arttı. Ancak aynı ayda Çinli rakibi BYD’nin tescilleri yüzde 218 oranında artarak pazar rekabetindeki üstünlüğünü ortaya koydu. Portekiz ve İspanya gibi pazarlar da Tesla’nın satış düşüşünden etkilenmedi.

BYD, Avrupa’daki hızlı büyümesini genel satış rakamlarına da yansıttı. Çinli üretici, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine yakın düzeyde, toplamda 373 bin 626 araç satışı gerçekleştirdi. Bu satışların 371 bin 501 adedini binek otomobiller, geri kalanını ise ticari araçlar oluşturdu.

BYD’den 2025 Ağustos’ta 373 binin üzerinde satış

BYD tarafından açıklanan verilere göre, 373 bin 626 adetlik toplam satış içerisinde 199 bin 585 araç yalnızca batarya ile çalışan elektrikli araçlardan, 171 bin 916 adet ise şarj edilebilir hibrit araçlardan oluştu. Bu rakam, şirketin yüksek ölçekli üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini yansıttı.

2025 yılı başından bu yana BYD’nin kümülatif satışları 2,9 milyon adede ulaştı. Bu sayı, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 23’lük bir artış anlamına geliyor. BYD’nin artan satış performansı, Avrupa’da yerleşik üreticiler ve Tesla gibi küresel markalar üzerinde baskıyı artırmaya devam ediyor.