BYD üretimi hız kesti! İlk kez iki ay üst üste düşüş yaşadı

Elektrikli otomotiv devi BYD, Ağustos ayında üst üste ikinci aylık üretim düşüşünü bildirdi. Üretim 2020'den bu yana ilk kez arka arkaya düşüş gösterdi.

Çinli otomobil üreticisi, Temmuz ayındaki yüzde 0,9'luk düşüşün ardından geçen ay yıllık yüzde 3,78 düşüşle 353.090 adet elektrikli araç ve PHEV üretti.

Yıllık bazda satışlar geriledi

Toplam satışların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan yurtiçi satışlar, özellikle Avrupa'da olmak üzere küresel satışların artmasına rağmen yıllık bazda yüzde 14,3 düşerek 292.813 adede geriledi ve aylık bazda dördüncü düşüşünü yaşadı.

Satış hedefinin yarısını gerçekleştirebildi

BYD, 2025 yılı için belirlediği 5,5 milyon adetlik satış hedefinin sadece yüzde 52,1'ini gerçekleştirebildi. China Merchants Bank International analistleri tüm yıl için tahminlerini 4,9 milyon adede düşürdü.

BYD'nin kârı üç yıl sonra ilk kez düştü

Bu gerileme, BYD'nin çeyrek dönem kârının üç yıldan uzun bir süredir ilk kez düşmesinin ardından geldi ve marjlar üzerinde artan baskıya işaret etti. Özellikle, EV üretimi Ağustos ayında yüzde 26 artarken, PHEV üretimi düşüşünü sürdürdü ve EV'ler Nisan ayından bu yana üretimde PHEV'leri geçti.