Rekabet arttı: BYD, Avrupa’da Tesla’yı bir kez daha geride bıraktı

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa'daki satışlarda bir kez daha Tesla'yı geçti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, BYD'nin Avrupa Birliği'ndeki yeni araç kayıtları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kattan fazla artarak 9 bin 698 adede ulaştı. İngiltere, Norveç, İsviçre ve AB dışındaki diğer ülkeler de dahil edildiğinde toplam satış 13 bin 503 araca yükseldi.

Tesla satışlarında sert düşüş

Öte yandan Tesla, Avrupa Birliği'nde araç kayıtlarında yüzde 42'lik keskin bir düşüş yaşayarak 6 bin 600 adet seviyesinde kaldı. Böylece şirket, aralık ayındaki son pozitif büyümeden bu yana süren gerilemesini temmuz ayında da devam ettirdi.

Çinli markalar yükseliyor

BYD, Tesla'yı Avrupa'da ilk kez nisan ayında geride bırakmıştı. Sadece BYD değil, SAIC Motor gibi diğer Çinli otomobil üreticileri de pazar payını artırıyor. Avrupalı tüketiciler, bu markaların rekabetçi fiyatlı ve geniş ürün yelpazeli elektrikli araçlarını giderek daha fazla tercih ediyor.

Tesla'da hedef: Pazara dönüş

Tesla'nın satışlardaki gerilemesi, şirketin ikinci çeyrek net gelirinde yüzde 16 düşüş ve Elon Musk'ın siyasi çıkışlarına ilişkin yatırımcı endişeleri ile birleşiyor. Şirket, yeniden ivme kazanmak amacıyla Model Y, S, X'in yenilenen versiyonları ve daha uygun fiyatlı Cybertruck ile pazara dönüş yapmayı hedefliyor.

Tesla'nın zorluklarına karşın Avrupa genelinde bataryalı elektrikli araç satışları temmuzda yüzde 39 arttı. Toplam binek otomobil kayıtları ise yüzde 7,4 artışla 914 bin 680 adede ulaştı.