Son dakika... Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı aylıklarının ocak zam hesabında belirleyici olacak enflasyon farkı da ortaya çıktı.

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,04 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,95 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyonunu yüzde 2,06 olarak duyurmuştu. Ağustos enflasyonu ise yüzde 2,04 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ağustos dönemi enflasyonu toplamda yüzde 4,14 seviyesine ulaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında 2 aylık veri belli oldu

İki aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 4,14 oranında zammı hak etti. Kalan dört ayın enflasyonu ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı belli olacak.

Memurun zammını belirleyecek enflasyon enflasyon farkı ortaya çıktı

TÜİK 2025 yılı Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2,04 olarak açıkladı. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,06 olarak açıklanmıştı. Yüzde 2,04 olarak açıklanan Ağustos enflasyonuyla birlikte iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 4,1 oldu.

Memurların enflasyon farkı hakedebilmesi için yüzde 0.82 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Net rakam eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 11 de toplu sözleşme zammı alacak.

Memurun Toplu Sözleşme zammı belirlenmişti

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi için 2026 ve 2027 yıllarına dair mali ve sosyal hak artışları kesinleşti. Kamu işvereni ile sendikalar arasında yapılan görüşmelerde, genel ve hizmet kollarına ilişkin 369 maddede uzlaşma sağlandı. Zam oranları ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, memurlar ve memur emeklileri için zam takvimi şöyle:

2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7

2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4

Bu artışlara enflasyon farkı da yansıtılacak. Ayrıca, 2026'nın ilk 6 ayında memurların taban maaşlarına bin lira ilave edilecek.