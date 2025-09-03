Son Dakika...Eylül ayı kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,04 yükselirken, yıllık enflasyon oranı yüzde 32,95 olarak kaydedildi.

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. Açıklanan ağustos enflasyon verisiyle birlikte eylül ayında konut ve işyerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı da 39,62 olarak açıklandı.

Kira artış oranı hesaplama

Mevcut kira bedeli: 20.000,00 TL

Kira artışı yapılacak ay: Haziran 2025

Kira artış oranı: % 45,80

Kira artış tutarı: 9.160,00 TL

Yeni kira tutarı: 29.160,00 TL

Yılbaşından bu yana kira artış oranları

Ocak: 56,35

Şubat: 53,83

Mart: 51,26

Nisan: 48,73

Mayıs: 45,80

Haziran: 43,23

Ağustos: 41,13