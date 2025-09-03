  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Son Dakika...Eylül ayı kira artış oranı belli oldu!
Takip Et

Son Dakika...Eylül ayı kira artış oranı belli oldu!

Ağustos ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon rakamlarının ardından kira zammı da netleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen kira zam oranı, eylül ayında yüzde 39,62 olarak belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son Dakika...Eylül ayı kira artış oranı belli oldu!
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,04 yükselirken, yıllık enflasyon oranı yüzde 32,95 olarak kaydedildi.

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. Açıklanan ağustos enflasyon verisiyle birlikte eylül ayında konut ve işyerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı da 39,62 olarak açıklandı.

Kira artış oranı hesaplama 

Mevcut kira bedeli: 20.000,00 TL

Kira artışı yapılacak ay: Haziran 2025

Kira artış oranı: % 45,80

 Kira artış tutarı: 9.160,00 TL

Yeni kira tutarı: 29.160,00 TL

Yılbaşından bu yana kira artış oranları 

Ocak: 56,35

Şubat: 53,83

Mart: 51,26

Nisan: 48,73

Mayıs: 45,80

Haziran: 43,23

Ağustos: 41,13

İzmir'de eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybettiİzmir'de eğitim amaçlı havalanan helikopter düştü: Pilot hayatını kaybettiGündem

 

Coğrafi işaretli Gedelek Turşusu küresel pazarda marka olma yolundaCoğrafi işaretli Gedelek Turşusu küresel pazarda marka olma yolundaŞehirler

 

Ekonomi
BBVA Research, Türkiye göstergelerini değerlendirdi: TCMB'ye faiz indirimi için hareket alanı oluşturabilir
TCMB'ye faiz indirimi için hareket alanı oluşturabilir
Yaz transfer döneminde rekor kırıldı: 9,76 milyar dolar el değiştirdi
Yaz transfer döneminde rekor kırıldı
Türkiye'de birçok uygulama hacklendi! İlk açıklama İş Bankası'ndan geldi
Türkiye'de birçok uygulama hacklendi! İlk açıklama İş Bankası'ndan geldi
ABD'de açık iş sayısı yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde
ABD'de açık iş sayısı yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde
ABD'de fabrika siparişleri temmuzda azaldı
ABD'de fabrika siparişleri temmuzda azaldı
Çorum'un meşhur İskilip baklavası coğrafi işaretle tescillendi
Çorum'un meşhur İskilip baklavası coğrafi işaretle tescillendi